«التضامن»: تمويل المشروعات الصغيرة يغطى 24 محافظة

قال اللواء عبدالحكيم حمودة، رئيس مؤسسة تنمية الأسرة والطفل، إن برنامج تمويل المشروعات الصغيرة يستهدف إيجاد فرص عمل والحد من البطالة بين الشباب، وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مع استهداف الفئات الأقل دخلًا والأولى بالرعاية.



وأضاف «حمودة»، فى تصريحات صحفية، أن قيمة القرض تتراوح بين ألف وعشرة آلاف جنيه، ويغطى المشروع 24 محافظة، وجارٍ التنسيق مع المحافظات المتبقية، موضحًا أن البرنامج يموّل المشروعات التجارية من البقالة وبيع الخضار والفاكهة والتجارة فى الأعلاف، كذلك المشروعات الخدمية التى تم التأكيد على ضرورة أن تتلاءم مع احتياجات البيئة المحيطة مثل المخابز، بالإضافة إلى المشروعات البيئية من تسمين الماشية وتربية الأغنام والمناحل، والمشروعات الحرفية من الخياطة والنجارة وغزل شباك الصيد بالمناطق الساحلية.