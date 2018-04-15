الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية.. 17 أبريل

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، وعضوية المستشارين جمال أبوطالب وطه عبدالعظيم وولاء وجدي طه، قضية محاكمة متهم بقتل وحرق جثمان المجنى عليها منى مفتاح «يمنية الجنسية»، طالبة بكلية الطب جامعة القاهرة، لسرقتها في منطقة المنيل- لـ17 أبريل للنطق بالحكم.



ووجهت النيابة العامة للمتهم مصطفى أحمد محمود محمد أبوموسي، تهمة القتل والسرقة وحيازة سلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بهدف السرقة، وقال إنه تعرف على المجنى عليها عن طريق أحد معارفها.



واستمعت النيابة لأقوال سكان العقار الذى تقيم به المجني عليها، للتوصل لآخر المترددين عليها قبل الحادث، كما انتقلت لمناظرة الجثة ومعاينة مسرح الجريمة.



وأظهرت المعاينة وجود عبث بمحتويات الشقة، بالإضافة إلى اشتعال النيران بأجزاء منها، في محاولة من الجاني حرق الشقة لإخفاء معالم جريمته.