وليد جاد: تكنولوجيا المعلومات تستهدف الاستثمار بتطوير قطاع الصحة

أكد المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، أن تطوير المنظومة الصحية والطبية هي إحدى الركائز الأساسية في النهوض بالدولة، وعليه فكانت محطاتنا التالية في خارطة طريق للوصول إلى وطن رقمي، هي تنظيم المؤتمر السنوي الأول لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات Tech Health تحت شعار "رؤية موحدة لنظم المعلومات الصحية في مصر".



ونوه جاد، علي هامش المؤتمر اليوم، إلى أهمية التوسع أفقيًا في نشر المعايير العالمية لنظم المعلومات في كافة القطاعات، مما سيعود بمردود إيجابي على النهوض بالدولة في كافة المجالات.



كما أكد رئيس مجموعة عمل الصحة بالغرفة الدكتور حسام الصماد على أن نظم المعلومات الصحية تمثل أحد أهم الدعائم الرئيسية للحكومة الإلكترونية، وأن تطور الدول يأتي مع تطور نظم المعلومات الصحية بشكل ملحوظ، وإصدار العديد من المعايير العالمية لها، من أجل تقديم خدمات طبية بجوده أفضل للمرضى، والحصول على إحصائيات تساعد متخذي القرار على اتخاذ القرارات السليمة في اتجاه تطوير المنظومة الصحية بالدولة.



وتناولت جلسات المؤتمر عددا من الموضوعات المهمة مثل: المعايير العالمية والتحديات الحالية والمستقبلية لنظم المعلومات الطبية، والجودة وعلاقتها بنظم والمعلومات الطبية، ومشروعات ميكنة نظم المعلومات الصحة بين النجاح والفشل، وترخيص أنظمة المعلومات الصحية واختبارات التوافق مع الهيئات الصحية والتأمينية، والتعرف على آخر التطورات في قانون التأمين الصحي الحكومي الجديد، والمرونة في الخدمات الصحية: الاستراتيجية الناجحة لتكامل الأنظمة الصحية، وريادة الأعمال المصرية - خارطة الطريق الرقمية للخدمات الصحية، وإنترنت الأشياء همزة الوصل الرقمية للبيانات الصحية.



يذكر أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT تعد إحدى الركائز الأساسية في مجال التنمية الرقمية، حيث تعد همزة الوصل ما بين الشركات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الوزرات، والغرفة جهة شبه حكومية أنشئت بالقرار الوزاري رقم 27 لسنة 1999، وتضم أكثر من 1200 شركة من الشركات المصرية المتخصصة في صناعة ICT وتتبع في هويتها اتحاد الصناعات المصري، كما يضم مجلس إداراتها نخبة من ألمع نجوم الصناعة من ممثلي الشركات العالمية والمحلية ومشغلي المحمول في مصر.