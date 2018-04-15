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سياسي
الأحد 15/أبريل/2018 - 03:55 م

عصام شرف: قناة السويس محور رئيسي في مبادرة «الحزام والطريق»

عصام شرف
عصام شرف
سعيدة عامر
dostor.org/2129791

قال الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن مبادرة "الحزام والطريق" التي أعلنها الرئيس الصيني شي جين بينغ، في عام 2013، مفهوم جديد نحو عالم يتميز بالتنمية المشتركة بين الدول وتقل فيه الفجوات التنموية، فهو الترجمة الحقيقية للحلم الصيني.

وأوضح شرف، في تصريحات صحفية، أن هذه المبادرة غير مقتصرة على الدول التي يمر بها الطرق والسكك الحديدية بل مفتوحة للعالم أجمع، وأبدى 70% من سكان العالم رغبتهم في المشاركة بالمبادرة.

وأضاف شرف أن طريق الحرير القديم ليس مجرد طريق للتجارة بل يتبادل من خلاله الأفكار والثقافات والانفتاح على الأديان المختلفة، وهو ما يحتاجه عالمنا الجديد بجانب التبادل التجاري.

وأشاد بدور مصر في طريق الحرير القديم، قائلًا: "مصر لعبت دورا كبيرا من أجل تحقيق مصالح مشتركة وتنمية مستقبلية، ستعود بالنفع أيضا على البشرية بأكملها، ويمكننا استعادة هذا الدور حاليًا خاصة في وجود قناة السويس وهي جزء هام جدًا من طريق الحرير الجديد".

وتابع: "سوف تكمل قناة السويس دورها ويعظم الاستفادة منها، وجعلها مركزًا لوجستيا للسفن والبضائع، كما سيزيد من عدد السفن المارة بالقناة ويحقق بالتالي إيرادات إضافية من رسوم مرورها، فضلا عن أنه سيزيد من فرص العمل ويحقق التنمية الاقتصادية المرجوة.

وتمنى عصام شرف استغلال طريق الحرير في خدمة التجارة العالمية، لافتًا إلى أنها خطوة ذات عائد جيد على مصر والمنطقة العربية.

وأبدى شرف إعجابه بإنجازات دولة الصين قائلًا: الصين ليست دولة عادية والرئيس الصيني أحدث طفرة كبيرة جدا منذ توليه الرئاسة في عام 2012، وأظهر إنجازات عظيمة في محاربة الفساد والقضاء على الفقر باستخدام أحدث مستويات التقنية في رفع المستوى الاجتماعي.

وأضاف متنبئا للصين في عام 2020 بأنه سيصبح عالما خاليا من الفقر، مشيرًا إلى أن هذا بدا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث وصلت نسبة السكان الذين تحت خط الفقر في الثمنينات لنسبة 60%، في المقابل أصبحت نسبتهم الآن لا تتعدى الـ 4%.

واختتم الحوار موجهًا حديثه للدول المنبهرة بالتجربة الصينية، "الحلم ليس للصين فقط ولكنه أصبح حلما عالميا نتمنى أن ننجح كعالم وكقوة صاعدة فيه".

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