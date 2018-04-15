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سياسي
الأحد 15/أبريل/2018 - 03:47 م

البرلمان يوافق على قرار مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

البرلمان المصرى
البرلمان المصرى
السيد السعدني
dostor.org/2129780

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، وبأغلبية أعضائه، على تقرير اللجنة العامة، بشأن قرار رئيس الجمهورية المتعلق بإعلان تمديد الطوارئ لمدة 3 شهور فى جميع أنحاء الجمهورية.

وقال "عبدالعال" - خلال الجلسة العامة اليوم: إن إعلان حالة الطوارئ أمر حتمي، في ظل الظروف الحالية، خاصة محاربة الإرهاب الذي يلفظ أنفاسة الأخيرة، نتيجة مواجهة الجيش والشرطة له بكل قوة، والمحافظة على أمن الوطن.

وكان رئيس البرلمان، أحال بيان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، الخاص بطلب الموافقة على مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح السبت 14 أبريل لعام 2018، إلى اللجنة العامة للمجلس، لتقديم تقرير بشأنه في الجلسة العامة.

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