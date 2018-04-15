الكنيسة تحتفل بعيد «أحد توما»

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، فى اليوم الثامن من عيد القيامة، بعيد «أحد توما»، وهو وهو الأحد الذى يلى مباشرة أحد القيامة المجيد، ليصبح الأول من الخمسين المقدسة.



ويُعرف «أحد توما» بعدة تسميات منها: أحد الحدود، الأحد الجديد، حيث إنه أول أحد فى العهد الجديد، الذي فيه ظهر السيد المسيح للتلاميذ ومعهم توما، بينما كانوا مجتمعين فى الأحد الأول بعد أسبوع من القيامة.



ونظم الرسل قديمًا، احتفالًا لتذكار هذا الظهور، كما أنه هو الأحد الجديد الذى ظهر فيه السيد المسيح لتوما واثبت له قيامته من الاموات بعدما شك توما في ذلك.



