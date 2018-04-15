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سياسي
الأحد 15/أبريل/2018 - 03:35 م

مشروع قانون جديد أمام البرلمان لتشكيل مجلس قومى للرجل

البرلمان المصرى
البرلمان المصرى
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
dostor.org/2129762

قال النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إنه يعكف على إعداد قانون لإنشاء مجلس قومي للرجل، على غرار المجلس القومي للمرأة الموجود حاليًا، من باب الالتزام بما ورد بنصوص الدستور من حقوق وحريات جميع أفراد المجتمع دون تمييز أو استثناء، فقد خص المشرع سابقا المرأة، بإنشاء المجلس القومي للمرأة لما يقرب العقدين من الزمان، لافتًا إلى أن هذا المجلس حقق العديد من الانجازات الملموسة على أرض الواقع.

وأضاف "حمروش" - في تصريحات خاصة لـ"الدستور": أن الرجل يمثل الضلع الآخر من المجتمع، ويواجه العديد من المشكلات الاجتماعية التي تحتاج دراستها، وبحثها اجتماعيًا ثم تشريعيًا، لأن السكوت عن هذه المسألة من الرجل معناه خلق مزيد من الأزمات والمشكلات الأسرية، بل الإضرار بالمرأة بطريق غير مباشر، بل التأثير في خلق جيل من الأطفال غير قادر على خدمة المجتمع في المستقبل.

وأوضح أنه ليس ضد المرأة وهذا المشروع سيكون داعمًا للمجلس القومي للمرأة، لافتًا إلى أن مشاكل الرجل تحتاج أيضا عرضها على الجهات المختصة، وأن بعض الدول الأوروبية، مثل بريطانيا تعطي للرجل الكثير من الحقوق المنصوص عليها في القانون البريطاني الذي يعطى للزوج إجازة في حالة وضع زوجته، فلا يوجد في القانون المصري كذلك، مؤكدًا أنه ما زال في مرحلة جميع التوقيعات حول القانون، وأن هناك بعض النواب أشاروا إليه بأنه من الممكن أن يتم تعديل القانون إلي المجلس القومي للأسرة حتى يصبح مشروع القانون أكثر شمولية.

واستكمل أنه من الأضرار التي تلحق بالمجتمع هو وجود تمييز لصالح عنصر الأمة الثاني، وهو المرأة، وذلك بإنشاء مجلس قومي لها، في نفس الوقت لا يوجد فيه مجلس قومي للرجل، وهو ما يتعارض مع كون الرجل والمرأة هما الأصل المكون للأسرة.

وتنص المادة 1 من القانون: أن ينشأ مجلس قومي للرجل يختص بدراسة ومعالجة المشكلات التي تتعلق به وعرض هذه المشكلات وحلولها المقترحة على الجهات ذات الشأن.

أما المادة 2: أن يشكل هذا المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، ويضم شخصيات عامة ومتخصصة وفنية بحيث يضمن في هذا التشكيل تنوع بين كل فئات المجتمع.

وتتضمن المادة 3: تكون لهذا المجلس شخصية اعتبارية ومقره القاهرة، ويجوز أن تنشأ له فروع بالمحافظات المختلفة.

المادة 4: تحدد اللائحة التنفيذية التي تصدر من رئيس مجلس الوزراء الاختصاصات الأخرى للمجلس والسلطات التي يتمتع بها.

المادة 5: تنص على أن يكون لهذا المجلس موازنة مستقلة تدرج ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، والمادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


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