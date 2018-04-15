الكنيسة تحتفل بذكرى رحيل القديس المصري الأنبا مقرفيوس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برحيل القديس المصري مقرفيوس، الذي رحل في القرن السادس المسيحي أيام الإمبراطور جستنيان.



ويشير كتاب التاريخ الكنسي "السنكسار" إلى أنه ابن حاكم مدينة قاو، ولما كان الأنبا ساويرس الإنطاكي يجول في أنحاء الصعيد ووصل إلى مدينة قاو، كان مقروفيوس قائمًا بخدمته وصَحِبه في رحلته إلى دير القديس موسى القريب من العرابة المدفونة، في اشارة الى انه اعجب بقداسة الرهبان ونسكهم وتقشفهم فطلب من الأنبا موسى أن يرهبنه، ولما علم إخوته الثلاثة بولس وإيلياس ويوسف بما عمله أخوهم حضروا إليه وترهبنوا على يد الأنبا موسى.



وشيّد الأنبا مقروفيوس جملة أديرة واجتمع عنده حوالي ألف راهبٍ، كما بنى أديرة للراهبات بلغ عددهن ألفًا أيضًا، وقد استخدم أمواله في بناء كثير من الأماكن للضعفاء الذين لم يترهبنوا، وكان يعول آلاف النفوس التي تلجأ إليه، ثم أرسل إلى الأنبا موسى طالبًا إرسال إخوة ليرهبنوا الذين اجتمعوا عنده فحضروا ورهبنوهم.





