18 يونيو.. الحكم على المتهم بتشويه وجه «فتاة المول»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، حجز محاكمة المتهم بتشويه وجه سمية عبيد، المعروفة بـ«فتاة المول»، مستخدمًا سلاحًا أبيض، للحكم بجلسة 18 يونيو المقبل.



صدر القرار بعضوية المستشارين علاء عبدالباقي عفيفي، وأيمن عبداللطيف سامح، والسيد حسين أبوكنه، وأمانة سر محمد جبر، ومحمد عوض.



نسبت النيابة العامة للمتهم هاني أحمد محمد على، 35 سنة، حاصل على دبلوم، إحداث إصابات بوجه المجنى عليها سمية طارق أحمد عبيد، الشهيرة بـ«فتاة المول»، تقدر بنسبة 3% عمدًا بعد أن تربص بها، وما إن رآها حتى استل سلاحًا أبيض عبارة عن «كتر» وتعدى عليها.



