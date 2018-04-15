القمة العربية تنتقل للغرف المغلقة

أعلن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الـ29، المعروفة بـ«القدس»، انتهت، والانتقال لجلسة مغلقة.



كما أعلن العاهل السعودي أنه تم تقديم 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس.



يذكر أنه انطلقت، اليوم، أعمال القمة الـ29 لجامعة الدول العربية في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد من الرؤساء والملوك والأمراء العرب، ومن بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.