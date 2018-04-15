القاهرة : الأحد 15 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
09:40 م

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)
09:35 م

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

05:33 ص

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

عالم
الأحد 15/أبريل/2018 - 03:13 م

ملك البحرين: التحديات الإقليمية تتطلب مزيدًا من الجهود العربية

عاهل البحرين الملك
عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة،
أ ش أ
dostor.org/2129732

أكد عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد، أن التحديات الإقليمية تتطلب مزيدا من الجهود من الدول العربية.

وقال ملك البحرين، في كلمته أمام القمة العربية الـ29، المنعقدة بمدينة الظهران السعودية: إن رئاسة المملكة العربية السعودية القمة العربية الـ29 ستعود على جميع الدول بعميم الخير، وستجعل الأمة العربية قادرة على المضي قدما نحو تعزيز العمل المشترك وصون الأمن القومي العربي، مؤكدا أن التعاون بين الأشقاء هو ما يحفظ للدول العربية مقدراتها، ويضمن أمنها واستقرارها، لتتمكن من صد التدخلات الخارجية المتكررة في الشئون الداخلية، فضلا عن إعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة العربية.

وأكد الملك حمد بن عيسى أن المجتمع الدولي مطالب بدور أكبر لفرض وتنفيذ قراراته وتوفيرالأجواء للحلول السياسية للقضايا العربية والإقليمية، وإيقاف التدخلات الخارجية، وتوفير الحماية اللازمة للشعوب المتضررة، قائلا: «إنه من واجب المجتمع الدولي التوصل إلى حلول عملية تعيد لتلك الدول قدرتها على حفظ سيادتها وأمنها واستقلالها».

وحول القضية الفلسطينية، أكد عاهل البحرين أن موقف بلاده ثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقيادته، مشددا على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

موضوعات متعلقة

السيسي يؤكد لوزير خارجية البحرين حرص مصر على استقرار الخليج

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 8 ساعات

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا

منذ حوالي 8 ساعات

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

منذ يوم

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا

منذ يوم

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا

منذ يوم

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة

منذ يومين

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا

الآن

السيسي: الانقسام الفلسطيني يجب ألا يكون ذريعة لتكريس الاحتلال

خاص.. زيادة رواتب الموظفين في «التضامن» بالموازنة الجديدة

«إسماعيل»: أعدنا ترتيب أولويات الموازنة لصالح المهمشين

السيسي: مصير الشعب السوري رهن «لعبة الأمم»

الأكثر قراءة

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

حريق هائل يلتهم كنيسة الشهداء بدير كينج مريوط (صور)

رسالة من «بوتين» للمشاركين في القمة العربية بالسعودية

رسميًا.. قطر تعلن عدم مشاركة تميم فى القمة العربية

ألبومات الصور

الأنبا بيشوي يترأس الوفد الأرثوذكسي في «الحوار بين الكنائس»

تجديد اتفاقية تعاون بين جامعتي المنصورة وهانوفر بألمانيا

رئيس جامعة المنيا يشارك في افتتاح مركز إعداد القادة بحلوان

وزير الاتصالات: التكنولوجيا كلمة السر فى تطوير منظومة الصحة

نجم الساعة

محمد فودة يكتب: «غلطة الشاطرة».. كيف أخطأت وزيرة الثقافة في اختيار محمد حفظي رئيسًا لـ«القاهرة السينمائي»؟

الأكثر قراءة

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

حريق هائل يلتهم كنيسة الشهداء بدير كينج مريوط (صور)

رسالة من «بوتين» للمشاركين في القمة العربية بالسعودية

رسميًا.. قطر تعلن عدم مشاركة تميم فى القمة العربية

كشكول

تعرف على أبرز مزايا تابلت وزارة التعليم قبل تطبيقه

أولياء أمور يناشدون "التعليم" بسرعة فتح باب التقديم للمدارس اليابانية.. "نريد تجنب مشاكل المرة الأولى"

مدير مكتبات المعاهد الأزهرية: إلغاء البطاقات وميكنة الفهارس

بالأسماء.. الطلاب المكرمين في مسابقة "عمر الفاروق" للقصة القصيرة

غداً.. مؤتمر صحفي لقسم جراحات السمنة المفرطة بطب عين شمس

الأمصار

بورصة العراق تختتم التعاملات على تراجع مؤشرها العام

لبنان.. «السلة النسائي» يحقق اللقب الآسيوي للمرة الـ 4 على التوالي

مناوشات جديدة بين الجيش الليبي والجماعات الإرهابية

ارتفاع المؤشر العام لبورصة السعودية

جلسة مغلقة بقمة الظهران وخلافات عربية بسبب الموقف من إيران

ads
منوعات

8 رياضات يمارسها الأغنياء فقط

فيديوجراف.. «ارتفاع درجة الحرارة وقصف جبهة هاري كين» أبرز أخبار اليوم

علماء فضاء: 17 ألف كويكب تمثل خطورة على الأرض

ads
ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك