«الوفد» يدعو الأحزاب لمناقشة الاندماج فى 5 كيانات قوية

يجري حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، عدة اتصالات بالقوى الحزبية؛ من أجل مناقشة دمج الأحزاب السياسية فى 4 أو 5 أحزاب قوية تستطيع خوض الاستحقاقات الانتخابية، وتتفاعل مع المواطنين في المحافظات، لإحياء الحياة السياسية خلال الفترة المقبلة.



وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد يدعو جميع الأحزاب السياسية إلى مناقشة الاندماج في كيانات سياسية مختلفة، ما يفتح الباب بأن يكون أمامنا 4 أو 5 أحزاب قوية تستطيع خوض جميع الاستحقاقات الانتخابية، لافتًا إلى أن عددًا من رؤساء الأحزاب تناقشوا معه في هذه القضية خلال الفترة الماضية.



وأضاف أبوشقة، في تصريحات لـ«الدستور»، أن الحزب فتح باب العضويات أمام جميع المصريين من أجل الانضمام لـ«بيت الأمة» خلال الفترة المقبلة، لأن الحزب يستهدف الوصول إلى جميع المصريين، واستغلال عراقته بين الأحزاب السياسية، مؤكدًا أنه لن يكون هناك فرق بين وفدي قديم أو جديد بالحزب، وذلك وفقًا لمبادئ الزعيمين مصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين.



من جهته، أكد المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أنه آن الأوان لتفعيل مقترح دمج الأحزاب السياسية في مصر وتقليص عددها من 104 أحزاب إلى 4 أحزاب كبيرة على الأكثر، تمثل الأيديولوجيات وتحرك المياه الراكدة للحياة السياسية التي تعاني منها الدولة، مشيرًا إلى استعداد حزب الوفد لتبني هذه المبادرة خلال الفترة المقبلة.



وأوضح قورة، في تصريحات لـ«الدستور»، أن الحديث عن دمج الأحزاب لم يتطرق لكونه مجرد كلام فقط دون التحول إلى واقع فعلي، لافتا إلى أن وجود أكثر من 100 حزب بمصر أمر غير مفيد للحياة السياسية، خلال الفترة المقبلة، خاصة أن دمج الأحزاب السياسية في 4 أحزاب رئيسية من شأنه أن يسهم في إحياء العملية السياسية، وتحقيق نقلة نوعية مهمة في مستقبل الحياة السياسية بمصر.