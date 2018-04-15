«مصر الثورة»: لجوء الإرهابيين إلى الأحزمة الناسفة يؤكد نهايتهم

أشاد الدكتور حسين أبوالعطا رئيس حزب مصر الثورة، بالدور البطولي لرجال القوات المسلحة وفدائية أبطالها الذين تصدوا بكل بسالة للعناصر التكفيرية الإرهابية الضالة في محاولة هجومها خلسة على أحد معسكرات الجيش بوسط سيناء.



وقال أبوالعطا، فى بيان له، إن لجوء الارهابيين الخونة إلى هذا الأسلوب الاجرامى الخسيس باستخدام الأحزمة الناسفة يؤكد أن نهاية الإرهاب والإرهابيين فى أرض الفيروز الطاهرة اقتربت كما يؤكد أن الأبطال بواسل العملية الشاملة سيناء 2018 من رجال الجيش والشرطة حققوا نجاحات مبهرة ووجهوا ضربات موجعة وقاتلة ضد الإرهابيين فى سيناء وإن أبطالنا بثوا الرعب والخوف والفزع فى قلوبهم.



ووجه أبو العطا، تحية قلبية للفدائيين ابطال الجيش الذين أحبطوا أكبر عملية ارهابية بوسط سيناء، ناعيا شهداء الجيش الذين قدموا أرواحهم فداء لمصر وشعبها داعيا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.