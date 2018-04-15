الرئيس الفلسطيني: واشنطن تسببت في انتكاسة كبرى

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن الولايات المتحدة خرقت القانون الدولي، وتسببت في انتكاسة كبرى، مجددًا التأكيد على اعتبار أمريكا طرفا في الصراع وليست وسيطة لحله.



وأضاف، خلال كلمته في أعمال القمة العربية الـ29: «إن السعودية دعمت شعبنا ووقفت إلى جانب حقوقه المشروعة»، كما جدد تحميل حركة حماس مسئولية محاولة اغتيال رامي الحمد الله.



وأوضح عباس أن الملك سلمان أعلن عن تقديم 50 مليون دولار لوكالة «الأونروا».



وانطلقت، منذ قليل، أعمال القمة الـ29 لجامعة الدول العربية في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد من الرؤساء والملوك والأمراء العرب، ومن بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.