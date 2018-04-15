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الأحد 15/أبريل/2018 - 03:01 م

بالصور.. تشغيل أول محطة طاقة شمسية في الفرافرة

صوره من الحدث
صوره من الحدث
الوداى الجديد ـ محمد احمد
dostor.org/2129707

أعلن اللواء محمد الفحام، رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد،عن انتهاء الوحدة المحلية للمدينة من إقامة أول محطة طاقة شمسية لتشغيل أول مصلحة حكومية بالواحة، والاستغناء عن الكهرباء تماما.

وأكد الفحام على أن المحطة ستتولى تشغيل مبنى الوحدة المحلية والمباني الملحقة لها، حيث تصل قدرة المحطة إلى 10 كيلو وات.

وأشار الفحام إلي أن الفرافرة تحظى بنسبة سطوع عالية لأشعة الشمس طوال العام، فضلا عن المناخ الجاف الذي سيساعد كثيرًا فى استغلال الطاقة الشمسية واستخدامها كمصدر موفر للطاقة، وبديل عن الكهرباء.

يذكر أن الوادي الجديد دشنت، بداية العام الجاري، محطة طاقة شمسية لتشغيل مبنى الديوان العام للمحافظة، بالإضافة إلى إنشاء محطة أخرى لتشغيل مبنى مركز ومدينة بلاط، ويجرى حاليًا تعميم هذه المنظومة بباقي المراكز لتحقيق أكبر استفادة.

بالصور.. تشغيل أول محطة طاقة شمسية في الفرافرة
بالصور.. تشغيل أول محطة طاقة شمسية في الفرافرة
بالصور.. تشغيل أول محطة طاقة شمسية في الفرافرة
بالصور.. تشغيل أول محطة طاقة شمسية في الفرافرة
بالصور.. تشغيل أول محطة طاقة شمسية في الفرافرة
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