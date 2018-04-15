رئيس حى مصر الجديدة: طلاء واجهات العقارات المجاورة لجراج روكسى

قال إبراهيم صابر، رئيس حي مصر الجديدة، إن جولة اللواء عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، صباح اليوم الأحد، شملت زيارة العقارات المجاورة لجراج روكسي الذكي.



وأضاف «صابر»، في تصريح لـ«الدستور»، أن حي مصر الجديدة نجح في ضخ أموال من هيئات المجتمع المدني، لتجديد واجهات العقارات.



كان محافظ القاهرة قد أكد، صباح اليوم، استكمال جهود الحي في إعادة طلاء واجهات العقارات ذات الطابع المعماري المتميز المحيطة بالجراج، والتي يقوم حي مصر الجديدة بإعادة رونقها بالجهود الذاتية من مساهمات رجال الأعمال واتحادات الشاغلين للعقارات بالمنطقة.