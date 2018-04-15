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الأحد 15/أبريل/2018 - 02:58 م

كريم أبوذكري يطيح بمدير التصوير محمد عز العرب في «الوصية»

محمد عز العرب
محمد عز العرب
أحمد عارف
dostor.org/2129700

مفاجأة من العيار الثقيل فجّرها المنتج كريم أبوذكري لكل العاملين بمسلسله الرمضاني «الوصية»، وبدأ في البحث عن مدير تصوير آخر بدلًا من محمد عزالعرب، ليستكمل معه باقي مشاهد المسلسل، الذي يقوم ببطولته كل من أكرم حسني وأحمد أمين.

علم «الدستور» أن أزمة «أبوذكري» و«عزالعرب» لم تكن وليدة لحظة اتخاذ هذا القرار، ولكنها تمتد منذ الأيام الأولى لبدء التصوير، بل منذ الأيام الأولى للتحضيرات الخاصة ببداية التصوير، وفي كواليس تصوير المسلسل يتحدث كثيرون في جلسات النميمة الجانبية عن التحذيرات التي وردت لـ«كريم» من التعاون مع «عزالعرب»، خاصة كما قالوا له إنه معروف عنه الحدة في تعاملاته، وكثير من العاملين في مجاله يرفضون العمل معه، ومع ذلك قرر «كريم» الاعتماد عليه، خاصة مع ثقة المخرج خالد الحلفاوي الكبيرة فيه وتحمسه له.

مع الوقت بدأ سلوك «عزالعرب» العدواني بعض الشيء يظهر أثناء التصوير، حيث إن تعاملاته مع العاملين في الكواليس كانت محطًا لأنظار الكثير، ودائمًا ما كانت شكوى دائمة على مكتب كريم أبوذكري، وخلال الأيام القليلة الماضية حدثت أزمة بسبب «عزالعرب» ومساعديه، وهو ما تسبب في خسائر فادحة لـ«أبوذكري»، الذي اتخذ قراره على الفور بالاستغناء عن «عزالعرب» وتبليغه بالأمر، ليبدأ في البحث عن مدير تصوير آخر يستكمل به باقي المسلسل.

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