الأنبا بيشوي يترأس الوفد الأرثوذكسي في «الحوار بين الكنائس»

تجديد اتفاقية تعاون بين جامعتي المنصورة وهانوفر بألمانيا

استقبل الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، وفد جامعة هانوفر بألمانيا، لتجديد اتفاقية التعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة، على هامش انعقاد فعاليات المؤتمر الدولى للرقابة ...