الأحد 15/أبريل/2018 - 02:55 م
الأنبا بيشوي يترأس الوفد الأرثوذكسي في «الحوار بين الكنائس»
جرجس صفوت
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استقبل الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، وفد جامعة هانوفر بألمانيا، لتجديد اتفاقية التعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة، على هامش انعقاد فعاليات المؤتمر الدولى للرقابة ...
شارك الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، والدكتور مصطفى عبد النبي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في افتتاح مركز إعداد القادة بحلوان بعد تجديده، الذي افتتحه الدكتور خالد ...