محافظ القاهرة: تشغيل إضاءة وموسيقى خفيفة بنافورة روكسى

تفقد المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، صباح اليوم الأحد، أعمال تطوير حديقة ونافورة روكسي، بمعرفة شركة روكسي للإنشاءات، التي تم تصميمها للتماشى مع حديقة الميريلاند.



وقال محافظ القاهرة إنه من المقرر افتتاح النافورة مع افتتاح المرحلة الأولى من جراج روكسي، مشيرًا إلى أنها ستحوي إضاءة خافتة مع موسيقى خفيفة، بالإضافة إلى زيادة عدد المقاعد والبرجولات بها، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بها، على أن تستقبل الزائرين إليها عقب افتتاحها مباشرة.



كان محافظ القاهرة قد تفقد، صباح اليوم الأحد، أعمال تطوير جراج روكسي الذكي الأول من نوعه في مصر.