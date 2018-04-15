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الأحد 15/أبريل/2018 - 02:54 م

«البطوطي»: ألمانيا الدولة الأولى المصدرة للسياحة لمصر

سعيد البطوطى، المستشار
سعيد البطوطى، المستشار الاقتصادى بمنظمة السياحة العالمية
رامى حسين
dostor.org/2129691

صرّح سعيد البطوطى، المستشار الاقتصادى بمنظمة السياحة العالمية، بأن السوق الألمانية في نمو مستمر، ومتوقع زيادة النمو خلال 2018 بنسبة 15% عن عام 2017، بالنسة للوافدين إلى المقاصد المصرية، موضحًا أن أعداد السائحين الألمان الذين توافدوا على مصر خلال 2017 وصلت إلى ما يقرب من مليون و234 ألفًا، ومن المتوقع زيادة العدد إلى 1،4 مليون خلال عام 2018، بزيادة تصل إلى 15%.

وأضاف، فى تصريح لـ«الدستور»، أن ألمانيا من كبرى الدول المصدرة للسياحة على مستوى العالم، فحسب إحصائيات الاتحاد الألماني للسياحة «DRV»، ومكتب الإحصاء الألماني، بلغ عدد الرحلات السياحية للألمان 69،6 مليون رحلة سياحية خلال عام 2017، حول العالم، منها نسبة 40% رحلات سياحية شاملة Packages تم تنظيمها عن طريق منظمي الرحلات السياحية Tour Operators، كما يوجد في ألمانيا حوالي 10 آلاف مكتب سياحي ثابت، وهي أعلى نسبة تغطية من المكاتب السياحية على مستوى العالم، وحوالي 2500 منظم رحلات سياحية Tour Operator.

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