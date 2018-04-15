بنك القاهرة: 13 دراجة لذوي الاحتياجات بالقليوبية والوادى الجديد

انتهى بنك القاهرة من تقديم مساهمات مجتمعية جديدة لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة، ووفر مؤخرا 13 دراجة مجهزة لهم بمحافظتي القليوبية والوادي الجديد، لمساعدتهم على الحركة وتقديم كافة السبل اللازمة نحو حياة أفضل.



وجاءت مشاركة البنك في توفير الدراجات ضمن مبادرة أطلقتها الدولة باعتبار عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.



ويحرص بنك القاهرة، مع بداية كل عام، على توجيه مساهماته في مجال التنمية المجتمعية لخدمة مختلف شرائح المجتمع، وفي مقدمتها ذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارهم جزءا فعالا من نسيج المجتمع، لتحقيق رؤية مصر لتحقيق التنمية.



وخصص البنك 8 دراجات للمستحقين بمحافظة القليوبية، فيما تم توزيع 5 دراجات لذوى الإعاقة بمحافظة الوادى الجديد، لدمجهم فى الحياة العامة، وإظهار طاقاتهم وقدراتهم لخدمة المجتمع.



تأتى تلك المساهمات ضمن جهود البنك السنوية لخدمة تلك الشريحة، حيث نجح البنك على مدار 5 أعوام فى تقديم كافة سبل المساندة والرعاية للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير حياة كريمة لهم.



وحاز البنك العديد من الجوائز تقديرًا لجهوده الملحوظة فى مجال التنمية المجتمعية على مدار سنوات، وإطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية فى مختلف القطاعات الحيوية التى عكست مردودها الإيجابى على المجتمع، ومن أبرزها جائزة مؤسسة تتويج، والدرع الذهبية من منظمة المرأة العربية، بالإضافة إلى جائزة المصارف العربية والإسلامية، وجائزة المنظمة العربية للمسئولية الاجتماعية.