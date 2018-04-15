«أوقاف الجيزة»: إنشاء 50 فصل محو أمية داخل المساجد

قال الشيخ محمد نور، وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، إن المديرية وضعت خطة جديدة للمشاركة فى المبادرة التى أطلقتها محافظة الجيزة لمحو الامية وتعليم الكبار من خلال تشكيل 50 فصلًا دراسيًا على مستوى محافظة الجيزة داخل عدد من المساجد لتطبيق المبادرة.



وأوضح «نور» فى تصريح خاص لـ«الدستور»، أن المديرية لا تستعين بمدرسين من الخارج وإنما تكلف أئمة المساجد التى يتم اختيارها للقيام بالتدريس بالفصول داخل المساجد، مشيرًا إلى أنه جارٍ التنسيق بين محافظة الجيزة والهيئة العامة لمحو الأمية، لإرسال كشوف الراغبين بالالتحاق بهذه الفصول.



ولفت وكيل الأوقاف إلى تسليم المحافظة بيانًا مفصلًا، أمس الأول، بخطة المديرية للمشاركة فى المبادرة وكيف يتم تنفيذها.



كان اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، قد شدد على روساء المديريات والمدن والأحياء، خلال المجلس التنفيذى للمحافظة، الأسبوع الماضى، بضرورة توعية المواطنيين بأهمية التعليم من خلال الإعلانات، طالبًا استهداف أكبرعدد من المواطنين غير المتعلمين، للوصول إلى محافظة بلا أمية.