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الأحد 15/أبريل/2018 - 02:16 م

«الأسد»: العدوان الثلاثي تزامن مع حملة أكاذيب في مجلس الأمن

صوره من الحدث
صوره من الحدث
وكالات
dostor.org/2129623

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن "العدوان الثلاثي بالصواريخ على سوريا تزامن مع حملة من التضليل والأكاذيب في مجلس الأمن من قبل نفس دول العدوان ضد سوريا وروسيا".

وأشار "الأسد" - خلال اللقاء مع وفد حزب "روسيا الموحدة" الحاكم في جمهورية روسيا الاتحادية - إلى أن هذا التضليل يثبت مرة أخرى أن البلدين (روسيا وسوريا)، يخوضان معركة واحدة ليس فقط ضد الإرهاب بل أيضًا من أجل حماية القانون الدولي القائم على احترام سيادة الدول وإرادة شعوبها".

ولفت إلى أنه من الضرورة وضع آليات تنفيذية لتفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين، ولا سيما في مجال إعادة إعمار سوريا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن التعاون البرلماني القائم بين البلدين في المحافل الدولية مهم "خاصة أننا نشهد حاليا إعادة رسم للخريطة السياسية العالمية"، حسبما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

من جانبهم دان أعضاء الوفد العدوان الثلاثي على سوريا، مؤكدين أنه انتهاك واضح للمواثيق الدولية، ويأتي في وقت يسعى فيه السوريون لإعادة الاستقرار والمضي في عملية إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.

كما شدد أعضاء الوفد على رغبة الجانب الروسي في ترسيخ التعاون مع سوريا، في مجالات الاقتصاد وإعادة الإعمار وعقد اتفاقيات شراكة بين المدن والأقاليم في كلا البلدين.

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