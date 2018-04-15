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الأحد 15/أبريل/2018 - 02:08 م

تأجيل الطعن على حكم زيادة بدل العدوى للأطباء لـ6 مايو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عماد سليمان
dostor.org/2129605

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ويطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بزيادة قيمة بدل العدوى للأطباء، لـ6 مايو المقبل.

كانت الدائرة الثامنة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، قررت برئاسة المستشار حسن عبدالحميد البرعى فى جلسة 8 يونيو الماضى، التنحى عن نظر الطعن لاستشعار الحرج.

وأوصت هيئة المفوضين، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، القاضى بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى، ليصبح ألف جنيه.

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