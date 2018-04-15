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فن
الأحد 15/أبريل/2018 - 02:08 م

«النيل الثقافية» تستعد لرمضان بالخيمة

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2129603

بدأ مسئولو قناة «النيل الثقافية»، التحضير لشهر رمضان المقبل، من خلال خيمة رمضانية، باسم «خيمة النيل الثقافية»، التى تستضيف مجموعة كبيرة من المثقفين والفنانين المصريين طوال أيام شهر رمضان.

واعتادت «النيل الثقافية» كل عام تقديم خيمة رمضانية، تستضيف أشهر مثقفى مصر، مع مجموعة من الفقرات الفنية والتشكيلية والغنائية والفنون الشعبية.

وتتضمن خريطة الخيمة تواجد فرق الفنون الشعبية، مثل الفرقة القومية للفنون الشعبية والإنشاد، ونقاشا كل ليلة حول إحدى المهن، ومستقبل هذه المهن فى مصر، حيث ستكون دار الأوبرا المصرية الأقرب لاستضافة الخيمة.

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