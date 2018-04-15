ندوة احتفالًا بذكرى تحرير سيناء بثقافة سوهاج

نظم ثقافة المراغة التابع لفرع ثقافة سوهاج، ندوة ثقافية بمدرسة بناويط الثانوية، حاضر فيها الشاعر محمد خضر، مدير الإدارة التعليمية بالمراغة، عن المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة فى الحفاظ على أرض سيناء وتطهيرها من الإرهاب.



تلى ذلك إلقاء قصيدة عن سيناء، وأخرى عن الإسراء والمعراج، ثم تحدث الدكتور محمد عمر أبو ضيف، والشيخ صبرى السيد مدير إدارة الأوقاف بالمراغة، عن تنمية سيناء وذكر أهمية سيناء وموقعها بالنسبة للدول المجاورة.



ثم تحدث مدير البيت لماذا نحتفل بتاريخ 25 أبريل من كل عام، وهو موعد خروج آخر جندى إسرائيلى من أرض الفيروز، وأوضح أهمية سيناء وأنها مستهدفة من قديم الزمان من قبل أعداء مصر، وهى مفتاح مصر وبها أماكن مقدسة مثل جبل الطور.