القاهرة : الأحد 15 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
09:40 م

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)
09:35 م

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

05:33 ص

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

مصر
الأحد 15/أبريل/2018 - 02:07 م

رئيس الوزراء: لن نستخدم التدابير الاستثنائية للطوارئ إلا لحفظ الأمن

المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل
أ ش أ
dostor.org/2129598

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن مصر كانت عبر التاريخ حائط الصد عن الأمة العربية والإسلامية وهي تواجه وتحارب الإرهاب حاليا بالإنابة عن العالم.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة الفكر المتطرف وتوفير الحياة الآمنة كحق من حقوق الإنسان.

وتعهد إسماعيل - في بيان ألقاه حول أسباب فرض حالة الطوارئ أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال - بالتزام الحكومة بعدم استخدام التدابير الاستثنائية في قانون الطوارئ إلا بالقدر الضروري بما يحفظ متطلبات الأمن القومي، لافتا إلى أنه لن يتم استخدامها للنيل من الحريات".

ونوه بأن مجلس النواب ساند بحس وطني الحكومة التي تتطلع لاستمرار التعاون معه وغلب الوطنية وإنكار الذات وحب الوطن، قائلا "إن مصر شهدت حدثا مهما بإجراء الانتخابات الرئاسة التي قامت بتأمينها قوات الجيش والشرطة في مشهد ديمقراطي أظهر التصميم على مواجهة الإرهاب".. موجها التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي على فوزه بفترة رئاسية جديدة.

وأوضح أن الحكومة أحالت مشروع قانون "المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف"، الذي وافق عليه البرلمان، في ضوء الظروف التي تمر بها مصر وجهودها لاقتلاع جذور الإرهاب، مشددا على احترام الحكومة وتقديرها لمجلس النواب والعمل على تحقيق الاستقرار والرخاء لمصر.

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يُلقي بيان مد حالة الطوارئ أمام البرلمان

«إسماعيل» أمام النواب: نتطلع لمزيد من التنسيق من أجل مصر وأمنها

اقرأ أيضًا
منذ يوم

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ يومين

قرار جمهورى بتمديد حالة الطوارئ لـ3 أشهر

منذ يومين

الصحة: حملات موسعة على المراكز والعيادات الخاصة بالمحافظات الأسبوع الجارى

منذ يومين

الدستور ترافق قافلة الكشف عن فيروس «سى» والأمراض غير المعدية

منذ 4 أيام

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق

منذ اسبوع

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25

الآن

بابا الفاتيكان يوجه دعوة للعالم بشأن سوريا

رئيس الوزراء يُلقي بيان مد حالة الطوارئ أمام البرلمان

مصر تفوز بـ10 ذهبيات وفضيات وبرونزيتين فى معرض جنيف للابتكار

الكنائس تنتفض ضد العدوان على سوريا: انتهاك سيادة غير مُبرر

الأكثر قراءة

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

رسميًا.. قطر تعلن عدم مشاركة تميم فى القمة العربية

حريق هائل يلتهم كنيسة الشهداء بدير كينج مريوط (صور)

رسالة من «بوتين» للمشاركين في القمة العربية بالسعودية

ألبومات الصور

محافظ بني سويف يتابع موقف مشروعات الصرف الصحي في 9 قرى

بالصور.. تحفة معمارية تستضيف أعمال القمة العربية

«القاضى»: إعلان التحالف الفائز بتقديم خدمات القطاع الصحى قريبًا

بالصور.. إزالة 198 إشغالًا فى حملة لشرطة المرافق بالدقهلية

نجم الساعة

محمد فودة يكتب: «غلطة الشاطرة».. كيف أخطأت وزيرة الثقافة في اختيار محمد حفظي رئيسًا لـ«القاهرة السينمائي»؟

الأكثر قراءة

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

رسميًا.. قطر تعلن عدم مشاركة تميم فى القمة العربية

حريق هائل يلتهم كنيسة الشهداء بدير كينج مريوط (صور)

رسالة من «بوتين» للمشاركين في القمة العربية بالسعودية

كشكول

حاسبات ومعلومات جامعة القاهرة تنظم الاحتفالية السنوية للأيتام ذوي الإعاقة

بالصور.. رئيس جامعة حلوان يكرم فريق "باجا" عن السيارة متعددة المهام

اقتصاد منزلي حلوان تنظم الملتقى البيئي السادس.. غدا

أزهرية ترأس مؤتمرا دوليا عن الإرهاب بعمان

مدارس النيل تشارك في فعاليات مسابقة "ارسم بكرة" ببورسعيد

الأمصار

ارتفاع بورصة البحرين للجلسة السابعة على التوالي

أول صورة لقادة ورؤساء العرب المشاركين في قمة الظهران

بث مباشر.. القمة العربية الـ 29 في الظهران

أبو الغيط لـ القادة العرب: علينا بانتزاع حقوق الفلسطينيين

خادم الحرمين: القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة

ads
منوعات

8 رياضات يمارسها الأغنياء فقط

فيديوجراف.. «ارتفاع درجة الحرارة وقصف جبهة هاري كين» أبرز أخبار اليوم

علماء فضاء: 17 ألف كويكب تمثل خطورة على الأرض

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك