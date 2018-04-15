رئيس الوزراء: لن نستخدم التدابير الاستثنائية للطوارئ إلا لحفظ الأمن

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن مصر كانت عبر التاريخ حائط الصد عن الأمة العربية والإسلامية وهي تواجه وتحارب الإرهاب حاليا بالإنابة عن العالم.



وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة الفكر المتطرف وتوفير الحياة الآمنة كحق من حقوق الإنسان.



وتعهد إسماعيل - في بيان ألقاه حول أسباب فرض حالة الطوارئ أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال - بالتزام الحكومة بعدم استخدام التدابير الاستثنائية في قانون الطوارئ إلا بالقدر الضروري بما يحفظ متطلبات الأمن القومي، لافتا إلى أنه لن يتم استخدامها للنيل من الحريات".



ونوه بأن مجلس النواب ساند بحس وطني الحكومة التي تتطلع لاستمرار التعاون معه وغلب الوطنية وإنكار الذات وحب الوطن، قائلا "إن مصر شهدت حدثا مهما بإجراء الانتخابات الرئاسة التي قامت بتأمينها قوات الجيش والشرطة في مشهد ديمقراطي أظهر التصميم على مواجهة الإرهاب".. موجها التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي على فوزه بفترة رئاسية جديدة.



وأوضح أن الحكومة أحالت مشروع قانون "المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف"، الذي وافق عليه البرلمان، في ضوء الظروف التي تمر بها مصر وجهودها لاقتلاع جذور الإرهاب، مشددا على احترام الحكومة وتقديرها لمجلس النواب والعمل على تحقيق الاستقرار والرخاء لمصر.