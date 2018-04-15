رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: الإرهاب أكبر خطر على أمن العالم

قال موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إن الإرهاب أكبر خطر على أمن العالم اليوم، لافتًا إلى أن الجماعات الإرهابية تعيث فسادا في ليبيا منذ سنوات، فضلًا عن وجود تراجع في دعم الشعب الفلسطيني.



وأضاف، خلال كلمته في القمة العربية الـ29: "ندعو إلى رفع التنسيق العربي الإفريقي، ونعمل على إصلاحات واسعة النطاق في اتحادنا"، مشيرًا إلى مواجهة خطر الإرهاب في عدد من الدول الإفريقية.



وانطلقت، منذ قليل، أعمال القمة الـ29 لجامعة الدول العربية في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد من الرؤساء والملوك والأمراء العرب، ومن بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.