قبل موعد الانتخابات.. استمرار الجدل بين «عمال مصر» و«القوى العاملة»

ــ مصدر بالاتحاد: اللائحة "استرشادية" ولا يعتد بها.. ونقابات الاتحاد تأسست بقانون

ــ "سعفان": يجب تقديم أوراق توفيق أوضاع النقابات وفقا للقانون ولائحته

ــ "اتحاد عمال مصر الديمقراطي": أعداد نقاباتنا ليست وهمية.. ولنا أرضية ستساعدنا في الانتخابات



على الرغم من مرور نحو شهر على صدور اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية، إلا أن هناك جدلا لم يحسم بعد بين قيادات نقابات اتحاد عمال مصر، ووزارة القوى العاملة، خاصة فيما يخص بند "توفيق أوضاع النقابات".



وأكد مصدر من داخل اتحاد عمال مصر، أن نقابات الاتحاد تعتبر اللائحة التنفيذية "استرشادية" ولا يعتد بها، وأن نقابات الاتحاد العام لعمال مصر أسست بقانون، لذا ليس من الضرورة اللجوء لتوفيق أوضاعها.



وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن قيادات الاتحاد في حالة تفاوض مستمر مع وزارة القوى العاملة، للوصول لحل مرضي لجميع الأطراف في ذلك الأمر.



ويرى محمد سالم نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري، أنه على الرغم من أن النقابة ستقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لقانون المنظمات النقابية ولائحته التنفيذية، إلا أنه لابد من التأكيد على أن اللائحة التنفيذية لا تلغي القانون، أي أن النقابات التي ستلجأ للقانون فقط، لن يكون عليها حُجة قانونية، ولكن لا يعتد بالعكس، حيث أنه لا يمكن أن توفق نقابة أوضاعها وفقا لما ورد باللائحة فقط، وتجاهل بنود القانون.



وأكد في تصريح لـ"الدستور"، أن نقابات الاتحاد العام أسست وفقا لقانون 35 لسنة 76، لذا فهي موجودة بالفعل، حتى لو قل أعداد أعضاء لجانها عن العدد المطلوب في اللائحة التنفيذية الجديدة.



وفي نفس السياق، أكد هاني عفيفي أمين عام اتحاد عمال مصر الديمقراطي، أن النقابات المستقلة تحوي أعدادا ليست وهمية كما يزعم البعض، لذا فهي قامت بالفعل بتقديم أوراق توفيق أوضاعها، وهو ما يسبب قلق لقيادات اتحاد العمال، حيث أن تلك النقابات لها أرضية كبيرة على أرض الواقع، وهذا سيساعدها كثيرا بالانتخابات النقابية التي ستقام مايو المقبل.



وقال عفيفي، إن قيادات الاتحاد العام لعمال مصر تبذل قصارى جهدها، لتأجيل الانتخابات العمالية، حتى يتثنى لها عمل أرضية تستطيع أن تقف عليها أمام النقابات المستقلة أثناء الانتخابات.



فيما أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، في اجتماعه بقيادات اتحاد عمال مصر بالأمس، أنه على من يرغب في تمثيل العمال أن يعمل على استيفاء جميع الأوراق وتوفيق أوضاعه طبقا للقانون ولائحته التنفيذية، مؤكدا أن البيانات التي ستقدم إلى الجهة الإدارية، لا بد أن تتوافق مع القانون واللائحة، وسيتم استبعاد أي بيانات غير سليمة أو غير مكتملة.



وشدد على أن الوزارة ملتزمة بتطبيق قانون التنظيمات النقابية وحق التنظيم رقم 213 لسنة 2017، واللائحة المنظمة له، وأن الانتخابات ستتم في موعدها في مايو المقبل، حيث سيتم فتح باب الترشح يومي 16 و17 مايو.



ويذكر أن اتحاد العمال قد تقدم للوزارة بقائمة تعديلات على اللائحة التنفيذية قبل صدورها، ولكن لم يؤخذ بها، ومن أهم تلك التعديلات هي المادتين 49 و50 من الفصل السابع الخاص بتوفيق الأوضاع، حيث رأى الاتحاد أنه لا يستقيم بأي حال من الأحوال مخالفة نص المادة الثالثة من مواد إصدار قانون المنظمات النقابية، والتي نصت على أن تحتفظ المنظمات النقابية العمالية التي تأسست وشكلت بقانون بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها تحقيقا لأهدافها طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون المرافق ولوائح نظمها الأساسية، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها وفقا لأحكام القانون المرافق.



وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد، الإجراءات، والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية، على ألا تجاوز ستين يوما، تبدأ من اليوم التالي للعمل باللائحة التنفيذية له، وبالتالي، فلا اجتهاد مع صراحة النص، حيث فرق المشرع بجلاء بين المنظمات النقابية العمالية التي تأسست وشكلت بقانون والتي تحتفظ بشخصيتها الاعتبارية، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها تحقيقا لأهدافها طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون المرافق ولوئح نظمها الأساسية وبين غيرها من المنظمات النقابية الأخرى، التي ستثبت لها شخصيتها الاعتبارية فقط اعتبارا من تاريخ توفيق أوضاعها قانونا أو الانتهاء من إجراءات تأسيسها وفقا لأحكام القانون.



ولا يمكن أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذه أو حذف أو إضافة نصوص جديدة عليه.



وبناء عليه، اقترح الاتحاد دمج هاتين المادتين 49 و50 في مادة واحدة ليصبح (تحتفظ المنظمات النقابية العمالية التي تأسست وشكلت بقانون، بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها، كما تثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة في موعد أقصاه ستون يوما تبدأ من اليوم التالي للعمل بهذه اللائحة، ولها خلال هذه الفترة الاستمرار في مباشرة اختصاصاتها، وممارسة أنشطتها تحقيقا لأهدافها طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون ولوئح نظمها الأساسية).