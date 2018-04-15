ننشر برنامج «المؤتمر الإقليمي لقصيدة النثر المصرية» بالسويس

تنطلق فعاليات مؤتمر «قصيدة النثر المصرية الإقليمي» الرابع، يومي الخميس والجمعة المقبلين، بصالون الجمعة الثقافي في جمعية توادر بالسويس.



تبدأ الفعاليات بالافتتاح يوم الخميس مع فرقة السمسمية، تتبعها جلسة بحثية، يعرض فيها الناقد د. محمد شاكر بحثه بعنوان «أنهار تجرى لأعلى»، يديرها الباحث إبراهيم عاطف.



تليها جلسة بحثية بعنوان «مشاكل ترجمة الشعر في مصر» للمترجم والشاعر محمد عيد إبراهيم، تديرها المترجمة هناء نصير، وفي التاسعة والنصف مساء أمسية شعرية يديرها الشاعر أحمد عايد، يشارك فيها كل من الشعراء: أحمد طه، أسامة بدر، إيهاب خليفة، جمال القصاص، زيزي شوشة، سيد أبو ليلة، عبد الغفار العوضي، عزة رياض، عبير عبدالعزيز، ود. محمد بدوي.



أما يوم الجمعة، تبدأ الفعاليات بلوحة «محمد عبيد» لفرقة استديو 89 المسرحية، تليها جلسة بحثية، يعرض خلالها الباحث والناقد مدحت صفوت بحث بعنوان «جاك دريدا قارئا للشعر.. مدحت منير نموذجًا»، يديرها الشاعر حاتم مرعي.



تليها جلسة بحثية، يعرض خلالها الدكتور محمد بدوي بحثه بعنوان «قصيدة النثر.. نحو علمنة الشعر»، ويديرها الناقد عمر شهريار.



ثم تعقبها أمسية شعرية، تديرها الشاعرة عبير عبدالعزيز، ويشارك فيها الشعراء: إيهاب الراكد، حنان شافعي، رمضان عبد اللطيف، سوزان عبد العال، صابرين مهران، عطية معبد، عيد صالح، محمد عيد إبراهيم، محمود خير الله.



وفي العاشرة مساء، فقرة غنائية للفنانة أحلام سعد.