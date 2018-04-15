عزل وزير في إفريقيا الوسطى لغيابه المتكرر

أعلنت رئاسة إفريقيا الوسطى، فى مرسوم، إقالة الوزير جون سيرج بوكاسا، نجل "جان - بيديل بوكاسا" الرئيس ثم إمبراطور إفريقيا الوسطى (1966-1979)، من حكومتها.



وقالت الرئاسة إن إقالة جون سيرج بوكاسا، الذى شغل منصب وزير الإدارة الإقليمية فى البلاد، بسبب غيابه المتكرر من مجلس الوزراء.



وأضاف راديو إفريقيا الوسطى أن "بوكاسا" وزير الداخلية السابق، ووريث عائلة "بوكاسا"، انتقد علنا أكثر من مرة إنشاء قاعدة عسكرية يشغلها مدربون عسكريون روس فى المنزل السابق للإمبراطور "بوكاسا".



وكان مدربون روس قد شغلوا منزلاً كان يمتلكه الرئيس السابق جان بيديل بوكاسا لتأهيل عسكريى جمهورية إفريقيا الوسطى على استخدام الأسلحة الروسية، بعد مشاورات طويلة مع الأمم المتحدة، حيث يقوم أكثر من 150 مدربًا روسيا بهذه المهمة.



