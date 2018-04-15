«سانا»: إصابة امرأة وطفلة فى سقوط قذيفة على حمص

أصيبت امرأة وطفلة بجروح، اليوم الأحد، جراء قصف صاروخي على مدينة حمص السورية.



وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الإرهابيين المنتشرين في عدد من القرى والبلدات بالريف الشمالي استهدفوا بقذيفة صاروخية المنازل في العباسية بمدينة حمص، ما أسفر عن إصابة امرأة وطفلة بجروح، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.



وأوضحت الوكالة، أن وحدة من الجيش السوري وجهت رمايات نارية باتجاه مصادر إطلاق القذائف، أسفرت عن تدمير منصة إطلاق القذائف وتكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد.