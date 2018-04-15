«مايكروسوفت» تشارك فى ميكنة التأمين الصحى الجديد

قال المهندس محمد صالح، رئيس قطاع الصحة بشركة مايكروسوفت مصر وشمال أفريقيا إن الشركة تخطط للمساهمة في مشروع تطوير قطاع الصحة من خلال منصة من الحلول والتطبيقات التكنولوجية تستهدف الربط بين القطاعين العام والخاص.



جاء ذلك على هامش مؤتمر ومعرض الصحة الأول لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحت شعار رؤية موحدة لنظم المعلومات الصحية في مصر برعاية وحضور المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوضع ملامح لخطة تطوير القطاع الصحى من خلال تكنولوجيا المعلومات.



وأضاف "صالح" أن هناك 4 محاور تستهدفها مايكروسوفت بمشروع ميكنة التأمين الصحي الجديد تعتمد على التكنولوجيا منها إنشاء قاعدة بيانات عملاقة لجميع مستشفيات مصر من خلال مراحل تشمل عدة مراحل بداية بورسعيد والإسماعلية وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر كمرحلة أولى.



وأوضح أن زيادة المنتج ورفع جودته وعرض ممزات تنافسية لأي منتجات صحية للمستفيدين وتقديم خدمات جديدة للمرضى منها تقليل فترة العلاج عبر تطبيقات حديثة تتابع حالة المريض وتكون هناك اتصال مع الأطباء وتدشين خريطة بيانات المرضى والمستفيدين وتقديمها للمستشفيات.



وشهد المؤتمر حضور جميع هئيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الصحة، وزارة التعليم العالى، ومديرى عموم المستشفيات، ومديرى تكنولوجيا المعلومات بالمستشفيات الجامعية، والمراكز الطبية.