حماس تهدد إسرائيل: ترقبوا يوم 15 مايو.. وقضيتنا تحلها البنادق

قال خليل الحية، القيادي في حركة حماس الفلسطينية، إن المواجهات مع العدو الإسرائيلي قائمة، ونحن بكل الوسائل والساحات والإمكانات، حسبما نشر المركز الإعلامي الفلسطيني.



وأضاف، خلال مراسم تشييع جثامين 4 من شهداء «سرايا القدس»،: "نقول للعدو ترقب يوم 15 مايو، يوم الزحف الفلسطيني إلى الحدود الزائلة، فالقضية الفلسطينية لا يمكن أن تحل إلا عبر بنادقنا المشرعة".



وبدأ الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر مسيرات العودة الكبرى، منذ يوم 30 مارس الماضي، وتستمر حتى 15 مايو المقبل، وشهدت حتى الآن احتجاجات واسعة ضد الاحتلال، وأسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 2500 آخرين.