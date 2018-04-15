عودة عاملة النظافة «المصعوقة بالكهرباء» إلى عملها بالمطار بعد علاجها

كشف مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولي، أن عاملة النظافة التى صعقت بماس كهربائي بمنطقة الـ BHS صباح اليوم الأحد، عادت إلى عملها مرة أخرى عقب تلقيها العلاج اللازم بأحد المستشفيات.



وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن فور حدوث الواقعة تم توقيع الكشف الطبى عليها من جانب الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات لزيادة الاطمئنان عليها وتلقى العلاج اللازم، وعقب الاطمئنان عليها عادت مرة أخرى إلى ممارسة عملها بالمبنى.



وكانت "جهاد ف." عاملة نظافة صعقت بماس كهربائي أثناء عملها بالمطار، حيث تم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.