94.1 مليون جنيه أرباح «الإسكندرية للأدوية» فى 8 أشهر

قالت إدارة البورصة، إن المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية أظهرت ارتفاعا فى أرباح الشركة بنسبة 71.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي 2017-2018.



وأوضحت الشركة، في إفصاحها للبورصة، أنها حققت أرباحا خلال الفترة من (مطلع يوليو 2017 وحتى نهاية فبراير 2018)، بنحو 94.1 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 54.8 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام المالي الماضى.



وكشفت المؤشرات المالية، نموا في إيرادات النشاط خلال الفترة، حيث بلغت نحو 524 مليون جنيه، مقارنةً بإيرادات بلغت 360.6 مليون جنيه، على أساس سنوي.



يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحا بلغت 71.8 مليون جنيه خلال الستة أشهر المتنهية في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 36.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 384 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 262.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.