القاهرة : الأحد 15 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
09:40 م

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)
09:35 م

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

05:33 ص

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

اقتصاد
الأحد 15/أبريل/2018 - 01:52 م

94.1 مليون جنيه أرباح «الإسكندرية للأدوية» فى 8 أشهر

الإسكندرية للأدوية
الإسكندرية للأدوية
اكرم عمران
dostor.org/2129569

قالت إدارة البورصة، إن المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية أظهرت ارتفاعا فى أرباح الشركة بنسبة 71.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي 2017-2018.

وأوضحت الشركة، في إفصاحها للبورصة، أنها حققت أرباحا خلال الفترة من (مطلع يوليو 2017 وحتى نهاية فبراير 2018)، بنحو 94.1 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 54.8 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام المالي الماضى.

وكشفت المؤشرات المالية، نموا في إيرادات النشاط خلال الفترة، حيث بلغت نحو 524 مليون جنيه، مقارنةً بإيرادات بلغت 360.6 مليون جنيه، على أساس سنوي.

يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحا بلغت 71.8 مليون جنيه خلال الستة أشهر المتنهية في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 36.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 384 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 262.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ 3 أيام

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ 3 أيام

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ اسبوع

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

«فيسبوك» يهبط بنحو 2% بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

الآن

بابا الفاتيكان يوجه دعوة للعالم بشأن سوريا

رئيس الوزراء يُلقي بيان مد حالة الطوارئ أمام البرلمان

مصر تفوز بـ10 ذهبيات وفضيات وبرونزيتين فى معرض جنيف للابتكار

الكنائس تنتفض ضد العدوان على سوريا: انتهاك سيادة غير مُبرر

الأكثر قراءة

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

رسميًا.. قطر تعلن عدم مشاركة تميم فى القمة العربية

حريق هائل يلتهم كنيسة الشهداء بدير كينج مريوط (صور)

رسالة من «بوتين» للمشاركين في القمة العربية بالسعودية

ألبومات الصور

وزير الاتصالات: التكنولوجيا كلمة السر فى تطوير منظومة الصحة

وزير الأوقاف: ما يحدث في الشرق الأوسط يستهدف مصر

محافظ بني سويف يتابع موقف مشروعات الصرف الصحي في 9 قرى

بالصور.. تحفة معمارية تستضيف أعمال القمة العربية

نجم الساعة

محمد فودة يكتب: «غلطة الشاطرة».. كيف أخطأت وزيرة الثقافة في اختيار محمد حفظي رئيسًا لـ«القاهرة السينمائي»؟

الأكثر قراءة

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

رسميًا.. قطر تعلن عدم مشاركة تميم فى القمة العربية

حريق هائل يلتهم كنيسة الشهداء بدير كينج مريوط (صور)

رسالة من «بوتين» للمشاركين في القمة العربية بالسعودية

كشكول

حاسبات ومعلومات جامعة القاهرة تنظم الاحتفالية السنوية للأيتام ذوي الإعاقة

بالصور.. رئيس جامعة حلوان يكرم فريق "باجا" عن السيارة متعددة المهام

اقتصاد منزلي حلوان تنظم الملتقى البيئي السادس.. غدا

أزهرية ترأس مؤتمرا دوليا عن الإرهاب بعمان

مدارس النيل تشارك في فعاليات مسابقة "ارسم بكرة" ببورسعيد

الأمصار

ارتفاع بورصة البحرين للجلسة السابعة على التوالي

أول صورة لقادة ورؤساء العرب المشاركين في قمة الظهران

بث مباشر.. القمة العربية الـ 29 في الظهران

أبو الغيط لـ القادة العرب: علينا بانتزاع حقوق الفلسطينيين

خادم الحرمين: القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة

ads
منوعات

8 رياضات يمارسها الأغنياء فقط

فيديوجراف.. «ارتفاع درجة الحرارة وقصف جبهة هاري كين» أبرز أخبار اليوم

علماء فضاء: 17 ألف كويكب تمثل خطورة على الأرض

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك