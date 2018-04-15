آلاف اليونانيين يتظاهرون احتجاجًا على الضربة الجوية لسوريا

خرج آلاف اليونانيين في مسيرة بوسط العاصمة أثينا، نظمها الحزب الشيوعي، احتجاجًا على الضربات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة ضد سوريا، ويتم التخطيط للمزيد من المسيرات المناهضة لتلك العملية.



واجتمع المتظاهرون، وفقًا لصحيفة "إيكاثمريني" اليونانية، في ميدان سينتاجما بوسط أثينا، قبل التوجه في مسيرة إلى السفارة الأمريكية، وحملوا لافتات وهتفوا بشعارات مناهضة للولايات المتحدة، كما كتب بعضهم على الرصيف بالطلاء الأحمر "الأمريكيون قتلة الناس"، وقد منعت سيارات الشرطة وصولهم إلى السفارة وغادر المتظاهرون بسلام.



وانتقد زعيم الحزب الشيوعي اليوناني ديمتريس كوتسومباس السياسيين اليونانيين، لتصديقهم "المبررات الواهية بشأن استخدام سوريا للأسلحة الكيماوية"، كما انتقد "خضوعهم" للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" وكذلك دعمهم لإسرائيل.



وقال كوتسومباس مخاطبًا المتظاهرين "إن الإمبرياليين يسفكون دماء المواطني، كما يدمرون ويقسمون الدول باستخدام أدلة مفبركة".