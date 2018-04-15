«إسماعيل» أمام النواب: نتطلع لمزيد من التنسيق من أجل مصر وأمنها

تقدم المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بخالص العزاء لأسر شهدائنا من القوات المسلحة الذين تصدوا للأعمال الإرهابية الخسيسة.



وقال فى بيانه، حول الأسباب التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ أمام البرلمان، إن العمليات الإرهابية هى محاولات خسيسة يائسة بعد أن أفشلنا مخططاتهم بفضل عزيمة قواتنا من أبناء القوات المسلحة والشرطة، مؤكدا أن القضاء على الإرهاب لن يتم فقط بالمواجهات الأمنية، ولكن بالتنمية الشاملة في سيناء.



وأضاف رئيس الوزراء، أن الحرب التى تخوضها قواتنا ضد الإرهاب كشفت عن المعدن الأصيل للشعب المصري، الذى يقف خلف قواته المسلحة وشرطته.



وأكد أن البرلمان كان له دور كبير في مساندة الحكومة والدولة لمواجهة الإرهاب، قائلا: "نتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق في الفترة المقبلة من أجل مصر وأمنها".



وتابع إسماعيل، أن مصر شهدت منذ أيام قليلة حدثا مهما تمثل فى إجراء الانتخابات الرئاسية وتمكنت القوات المسلحة والشرطة من تأمين الانتخابات، وكان مشهدا ديمقراطيا أكد للعالم أننا مصممون على استكمال الديمقراطية ومحاربة الإرهاب.



ووجه شريف إسماعيل التهنئة للرئيس السيسي على انتخابه رئيسا للجمهورية.