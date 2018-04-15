مرتضى منصور: الزمالك يسدد ديونًا سببها ممدوح عباس

قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إن البنك التجاري الدولي أقرض ممدوح عباس قرض يسدد حتى ٢٠٢٢، لافتًا إلى أنه ما زال يُسدد في تلك الأموال حتى الآن، بالإضافة إلى قرض من البنك الأهلي، تم سداد الفوائد عليه.



وأشار "منصور" - فى مرافعته أمام الدائرة الثانية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، التى تنظر الطعن على قرار وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة وصاية على النادي - إلى أن الضرائب والتأمينات لم تسدد منذ عهد ممدوح عباس، ولها فوائد ٦١ مليون جنيه، وأخرى بـ٦٧ مليون جنيه.



وأضاف: "مديونية الزمالك كانت ٣٠٦ ملايين جنيه، منذ أن تستلمت النادى، وتلك المديونات جاءت من خلال تأجير المحلات، وكانت قيمة الإيجار ألف جنيه فى السنة، لكنني فسخت التعاقد مع تلك المحلات بالقانون، وبتأجيرهم بـ٥٤ ألف جنيه فى الشهر".





وقدم للمحكمة مستندات ماتم الحجز عليه، متسائلًا: "من أين أدفع رواتب اللاعبين والموظفين؟ وتحدث عن جريمة تزوير شيكات ارتكبها رئيس النادى السابق، وأنه قدم تقرير للرقابة الإدارية في هذا الشأن".



وانتهى إلى أن التأمينات أرسلت خطاب للمطالبة فى ٢٠١٧ من ١٩٩٦ لسنة ٢٠٠٩، وأنه لم يكن موجودًا خلال تلك الفترة، لافتًا إلى ذات الأمر حدث من قبل الضرائب، وأرسلت خطابًا لوزير الشباب والرياضة أخبرته بالوقائع، ومع ذلك لم يتم الاعتداد بكل المستندات التى قدمتها له.



