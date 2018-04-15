الملك سلمان: أخطر ما يواجه عالمنا هو تحدي الإرهاب

قال الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، إن أخطر ما يواجه عالمنا اليوم هو تحدي الإرهاب الذي تحالف مع التطرف والطائفية، لينتج صراعات داخلية اكتوت بنارها العديد من الدول العربية.



وأضاف الملك سلمان، عقب افتتاحه أعمال القمة العربية بمدينة الظهران السعودية، قائلا: "نرفض التدخلات السافرة التى تقوم بها إيران فى شئون الدول العربية.. وطرحنا أمامكم مبادرة للتعامل مع التحديات التي تواجهها الدول العربية بعنوان "تعزيز الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة"، مؤكدين أهمية تطوير جامعة الدول العربية ومنظومتها.



وتابع: "أؤكد لكم أن أمتنا العربية ستظل بإذن الله رغم أي ظروف عصية برجالها ونسائها طامحة بشبابها وشاباتها".