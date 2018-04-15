الملك سلمان: الأمن القومي العربي منظومة كاملة لا تقبل التجزئة

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إن الأمن القومي العربي منظومة كاملة لا تقبل التجزئة، داعيًا إلى موقف أممي قوي لسلوك إيران في المنطقة، وصرح قائلًا: "قدمنا مبادرة للتعامل مع التحديات التي يواجهها الأمن القومي العربي".



وأضاف، خلال كلمته في القمة العربية الـ29: "نرحب بالتوافق العربي على قيام قمة ثقافية عربية"، مشيرًا إلى أن اتفاق الصخيرات هو الطريق لحل الأزمة في ليبيا ووحدة أراضيها.



وانطلقت، منذ قليل، أعمال القمة الـ29 لجامعة الدول العربية في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد من الرؤساء والملوك والأمراء العرب، ومن بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.