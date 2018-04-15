«فرانس برس» تكشف عن تفاصيل المشروع الفرنسي لإنقاذ سوريا

نجحت الدول الغربية في إحباط مشروع قرار روسي لإدانة الضربة على سوريا، وتقدمت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا بمشروع قرار لمجلس الأمن، ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات عليه غدا الاثنين.



وأكدت وكالة "فرانس برس" أن مشروع القرار يدين استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا، ويطالب بآلية مستقلة للتحقيق وتحديد المسئوليات على أساس مبادئ الحياد والمهنية، مع مطالبات بتعاون كامل من قبل سوريا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.



وتابعت أن مشروع القرار يطالب بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود في كل أنحاء سوريا، وبإمكانية القيام بعمليات إجلاء طبي وفقا للاحتياجات وحالات الطوارئ.



وقال وزير خارجية فرنسا إن جون ايف لودريان إن إدلب قد تكون الهدف القادم للنظام السوري، حيث تعيش أزمة إنسانية كبيرة وتسيطر عليها المعارضة المسلحة.



وتابع أن هناك خطرا من وقوع كارثة إنسانية جديدة، لذلك يجب تحديد مصير هذه المدينة قبل وقوع مذبحة جديدة فيها.