«الأسد» كان جاهزًا للضربة الأمريكية وترامب لن يشن هجومًا جديدًا

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن أن الرئيس السوري بشار الأسد كان جاهزا للضربة الأمريكية، ما جعل البعض ينظر إليها على أنها ضربة ضعيفة، حيث اكتفت روسيا وحلفاؤها بإدانة الضربة بالتصريحات المقتضة في مجلس الأمن والبيانات الصحفية فقط.



وتابعت أنه على الرغم من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية شن هجوم جديد على سوريا، فإن المسئولين في الإدارة الأمريكية أكدوا أن واشنطن وحلفاءها انتهوا في الوقت الراهن، ولن تكون هناك ضربات أخرى قريبًا.