انقسام بقمة الأمريكتين بسبب الهجمات على سوريا

أدانت فنزويلا وكوبا وبوليفيا الضربة الأمريكية التى شنتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الأراضي السورية بالتنسيق مع لندن وباريس فجر أمس السبت، بعدد من المواقع العسكرية في العاصمة دمشق ومحيطها.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة «الأونيبرسيو» الفنزويلية اليوم الأحد، فقد دعا قادة الدول الثلاث خلال قمة الأمريكتين في ليما عاصمة بيرو توخي الحذر، كما أعرب الرئيس البرازيلي ميشيل تامر في هذا السياق، عن قلقه العميق من تصاعد الصراع العسكري في سوريا.



وومن جانبه، وصف الرئيس البوليفي إيفو موراليس الهجوم الثلاثي بأنه مجر هجوم طائش غير مبرر، كما استنكر من جهته تصعيد أعمال العنف في سوريا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حساب الشعب السوري والذى وصفه بـ«الشعب الشقيق».



أما كوبا، فاعتبرت أن «الهجوم البشع» على سوريا، يشكل انتهاكًا لدولة ذات سيادة، ما يزيد من تفاقم الصراع، بدورها، انتقدت كاراكاس الهجوم على روسيا قائلة إنه بلا رحمة ولا مبرر له.



وعلى صعيد أخر، أعربت عدد من الدول المشاركة بقمة الأمريكتين عن دعمها القوي للضربة الجوية الأمريكية وبينهم نحو 15 رئيس دولة مبررين ذلك بقول: «إننا لن نقبل بهذه الهجمات الهمجية فضلًا عن ضرورة وضع حد لاستخدام الأسلحة الكيماوية المقترفة من قبل الرئيس السوري بشار الأسد».



وندد الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو، بالهجمات الكيميائية، داعيًا إلى وضع حد لاستخدام هذه الأدوات، ذات العواقب الوحشية، وذلك من خلال الرجوع إلى القانون الدولي.

