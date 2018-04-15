29 أبريل.. انطلاق مؤتمر«بورتفوليو إيجيبت الثالث»

ينطلق مؤتمر بورتفوليو إيجيبت الثالث 2018 Portfolio Egypt، الذي تنظمه شركة "المال جى تى إم"، يوم 29 أبريل الجاري، تحت عنوان "فرص وتحديات عهد الإصلاح"، تحت رعاية وحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.



يشارك في المؤتمر مجموعة واسعة من كبار المسئولين والمستثمرين بهدف إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية للأنشطة المالية غير المصرفية، بعد الكشف عن أول استراتيجية قومية للأنشطة المالية غير المصرفية، ومبادرة الشمول المالي، وسط تداعيات الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، مما دفع المؤسسات المالية لخوض منافسة للحفاظ على استدامة ربحيتها.



يكتسب المؤتمر أهمية خاصة في ظل الرواج المتوقع لسوق المال، بعد الإعلان عن عدد غير مسبوق من الطروحات الحكومية والخاصة التي يراهن عليها القطاع لإحداث نقلة نوعية كبيرة للبورصة المصرية.



يُجري المؤتمر مناقشات حول أفضل الشركات المدرجة ضمن المرحلة الأولي لبرنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف جمع 80 مليار جنيه، ومدي قدرة السوق على تحقيق تلك الحصيلة، ونسب الطرح المناسبة هل هي في حدود 15 إلى 30%، مثلما نص برنامج الحكومة أم لا، وهل يعتبر تسعير الأسهم معضلة في عمليات الطرح، وإمكانية استقبال سوق المال لشركات خاسرة.



كما سيتم فتح الباب حول صلاحية تمويل المشاريع القومية الكبري، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والريف المصري من خلال البورصة، ودور بنوك الاستثمار في عمليات الطروحات بشكل عام.



ويناقش المؤتمر أبرز المشكلات الحالية التى تعرقل انطلاقة سوق المال، وتصورات حلول إنقاذ صناعة صناديق الاستثمار، باعتبارها الممثل الأصيل للاستثمار المؤسسى بالبورصة، ومستقبل الأوراق المالية فى ضوء إقرار أكبر تعديلات تشريعية على القانون من مجلس النواب، وأخيرًا تعديلات القيد من جانب هيئة الرقابة المالية، وهل تعتبر فرصة أم تحديًا.



يطرح مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت" العديد من التساؤلات عن مستقبل الاستثمار في أنشطة التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والتمويل العقاري، والقدرة التنافسية للشركات العاملة بها بعد توسع البنوك في تأسيس أذرع استثمارية جديدة في تلك المجالات.



يفتح المؤتمر الباب لتقييم الوضع التشريعي المنظم للأنشطة المالية غير المصرفية، مع التركيز علي قانون التأجير والتخصيم الذي تتم مناقشته في مجلس النواب حاليا، فضلًا عن إمكانية استفادة الجمهور من الأنشطة غير المصرفية، بجانب الشركات في ضوء المبادرات التي تم إطلاقها مؤخرا ومن بينها المبادرة القومية للشمول المالي ومبادرة شركة فكرتك شركتك.