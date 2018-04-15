«موسكو»: الضربات الأخيرة على سوريا انتهكت القانون الأمريكي

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إن الضربات الأمريكية الأخيرة على سوريا انتهكت القانون الأمريكي، مشيرة إلى أن موسكو قادرة على الرد على أي محاولات أمريكية للضغط على روسيا.



وأكدت الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة ستصبح بعد ضربتها العسكرية مضطرة للحوار مع روسيا بشأن استقرار استراتيجي في سوريا، مشددة على أنه لا يزال هناك أفراد في واشنطن يمكن لروسيا أن تتحدث معهم.



وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، فجر أمس السبت، هجومًا صاروخيًّا على سوريا، استهدف مناطق عديدة في محافظتي دمشق وحمص، وأعلنوا أنهم سوف يطلعون حلف شمال الأطلسي «الناتو» على تفاصيل الغارات التي شنتها فجرًا على الأراضي السورية.