القاهرة : الأحد 15 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
09:40 م

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)
09:35 م

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

05:33 ص

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

عالم
الأحد 15/أبريل/2018 - 12:35 م

مسئول أمريكي: واشنطن لم تنجح في ضربتها العسكرية على سوريا

ترامب
ترامب
إسراء أحمد
dostor.org/2129389

ما زالت أصداء الضربة الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، على سوريا تهز أرجاء العالم أجمع بين مؤيد ومعارض لها.

وقال مصدر مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن الضربات التي قادتها الولايات المتحدة في سوريا، على الرغم من أنها استهدفت بعض المشآت الخاصة بالأسلحة الكيميائية، لكن لم تقضِ عليها بالكامل، وما زال الرئيس السوري بشار الأسد يتمتع بسلطات وذخيرة قوية، وفقًا لما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز».

وتابع أن الطائرات الحربية والسفن التابعة للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أطلقت أكثر من 100 صاروخ على 3 منشآت خاصة بتخزين الأسلحة الكيميائية، بالقرب من دمشق وحمص، في عملية وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقيادات البنتاجون بـ«الناجحة».

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 5 ساعات

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا

منذ حوالي 5 ساعات

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

منذ يوم

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا

منذ يوم

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا

منذ يوم

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة

منذ يوم

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا

الآن

وزير المالية: لأول مرة إيراداتنا أكبر من مصروفاتنا

وزير العدل: خطوات جدية من الدولة لجذب المستثمرين

رسالة من «بوتين» للمشاركين في القمة العربية بالسعودية

بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة «الموازنة» و«مد الطوارئ»

الأكثر قراءة

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

حريق هائل يلتهم كنيسة الشهداء بدير كينج مريوط (صور)

رسالة من «بوتين» للمشاركين في القمة العربية بالسعودية

جهاز المنتخب يكذّب الزمالك: الشناوي خارج المونديال

ألبومات الصور

بالصور.. إزالة حالتى تعدٍ على 360 مترًا فى دمياط

حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بسفاجا

مطروح تنهي مشروعات المرحلة الثالثة من الخطة الاستثمارية

«الغرب فشل فى كسر عزيمتنا».. سوريون يتحدون «ترامب» بالاحتفالات

نجم الساعة

محمد فودة يكتب: «غلطة الشاطرة».. كيف أخطأت وزيرة الثقافة في اختيار محمد حفظي رئيسًا لـ«القاهرة السينمائي»؟

الأكثر قراءة

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

حريق هائل يلتهم كنيسة الشهداء بدير كينج مريوط (صور)

رسالة من «بوتين» للمشاركين في القمة العربية بالسعودية

جهاز المنتخب يكذّب الزمالك: الشناوي خارج المونديال

كشكول

مدير مدرسة السعيدية: الرافضون لنظام الثانوية الجديد "عقليات قديمة"

7 شروط لدخول اختبارات التقدم للجان النظام والمراقبة بالثانوية الأزهرية

الإٍسكندرية الأزهرية تنظم ندوة "نحو عقول محصنة" بميامي

فتح باب الاختبارات للتقدم للجنة النظام والمراقبة بالثانوية الأزهرية

"الرشيدي": أرقام كودية لكل مدرسة لكشف التسريبات وحالات الغش

الأمصار

بالصور| «إثراء».. تحفة معمارية تحتضن القمة العربية الـ 29

قمة الظهران تناقش ملفات سوريا واليمن والتدخلات الإيرانية في المنطقة

وصول الرئيس اللبناني العماد عون الى مقر القمة

خادم الحرمين الشريفين يستقبل قادة ورؤساء الوفود العربية إلى مقر انعقاد القمة.

وصول الرئيس الموريتاني الى مقر القمة العربية

ads
منوعات

8 رياضات يمارسها الأغنياء فقط

فيديوجراف.. «ارتفاع درجة الحرارة وقصف جبهة هاري كين» أبرز أخبار اليوم

علماء فضاء: 17 ألف كويكب تمثل خطورة على الأرض

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك