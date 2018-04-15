مسئول أمريكي: واشنطن لم تنجح في ضربتها العسكرية على سوريا

ما زالت أصداء الضربة الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، على سوريا تهز أرجاء العالم أجمع بين مؤيد ومعارض لها.



وقال مصدر مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن الضربات التي قادتها الولايات المتحدة في سوريا، على الرغم من أنها استهدفت بعض المشآت الخاصة بالأسلحة الكيميائية، لكن لم تقضِ عليها بالكامل، وما زال الرئيس السوري بشار الأسد يتمتع بسلطات وذخيرة قوية، وفقًا لما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز».



وتابع أن الطائرات الحربية والسفن التابعة للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أطلقت أكثر من 100 صاروخ على 3 منشآت خاصة بتخزين الأسلحة الكيميائية، بالقرب من دمشق وحمص، في عملية وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقيادات البنتاجون بـ«الناجحة».

