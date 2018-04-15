«تايمز أوف إسرائيل» تكشف تفاصيل زيارة وفد مخابراتى مصري لغزة

نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» تصريحات عن بعض المسئولين المصريين أعربوا فيها عن قلقهم من احتمال وقوع تدهور خطير في قطاع غزة بسبب المتظاهرات المستمرة.



وأوضحت أن كبار مسئولي المخابرات المصرية زاروا قطاع غزة يوم السبت الماضي، والتقوا قادة من حماس وتفاوضوا معهم لوقف المظاهرات الجماهيرية الأسبوعية على طول الحدود مع إسرائيل.



وأشارت إلى الوفد المصري كان برئاسة سامح نبيل، المسئول عن الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية، عبر معبر إيزر الحدودي مع إسرائيل.



وقال مسئول في السلطة الفلسطينية برام الله، إن الوفد المصري طالب خلال مباحثاتهم مع قادة حماس بوقف الاحتجاجات الأسبوعية التي تخرج تحت شعار «مسيرات العودة»، مشيرًا إلى أن المصريين يشعرون بقلق كبير من أن تؤدي المواجهات الأسبوعية إلى تدهور خطير.



وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات مع حماس تضمنت أيضًا ملف المصالحة مع فتح، واستكمال المفاوضات التي توقفت منذ فترة، وغادر الوفد المصري قطاع غزة بعد انتهاء مهمته.



وأشارت إلى أن حماس لم تعلق على محتوى مفاوضات الوفد المصري، بل أكد خليل الحية أن التظاهرات مستمرة حتى يوم الزحف الأكبر المقرر له يوم 15 مايو المقبل.



