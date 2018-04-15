محافظ المنيا يبحث مع النواب توفير بدائل لنقل الطلاب والموظفين

قال عصام البديوي، محافظ المنيا، إنه سيتم التواصل مع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، للتفاهم حول إعادة مواعيد قطاري الصحافة و714، كما كانت من قبل كحل جزئي لمشكلة تأخر الطلاب والموظفين التي ترتبت على قيام هيئة السكة الحديد بترشيد مؤقت لعدد محدود من الرحلات، بهدف تكثيف أعمال الصيانة للجرارات والعربات والسكك الحديدية وتطوير المزلقانات، مما أدى إلى إلغاء رحلات ثلاثة قطارات من فئة المميز، وشهدت محطات السكة الحديد تكدسًا شديدًا في معظم مراكز المحافظة.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، بحضور النواب أحمد شمردن، أحمد شعراوي، حمادة على محمود، أشرف شوقي، سيد أبو بريدعة، وعدد من الجهات المعنية مثل المرور والنقل الجماعي والمواقف وممثلين لجامعة المنيا؛ حيث ناقش المحافظ مع الحضور، عدد من الحلول والبدائل لبحث الأزمة الخاصة بإلغاء عدد من خطوط القطارات، خاصة مع اقتراب اختبارات الفصل الدراسي الثاني.



وأعلن المحافظ أنه سيتم التواصل مع الدكتور جمال أبو المجد، رئيس الجامعة، لبحث تأخير مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمدة ساعة، مراعاة لتغيير مواعيد القطارات، موجهًا إدارتي المرور والنقل الجماعي بالتواصل مع عدد من الشركات العاملة في مجال النقل للتعاقد معها على مجموعة من الأتوبيسات لتغطية المراكز والتنسيق، لبحث منح تراخيص لمدة شهرين لسيارات القرى للسماح لها للنقل إلى المنيا.