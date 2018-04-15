القاهرة : الأحد 15 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
09:40 م

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)
09:35 م

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

05:33 ص

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

محافظات
الأحد 15/أبريل/2018 - 12:30 م

عقب إلغاء 3 خطوط قطارات ...

محافظ المنيا يبحث مع النواب توفير بدائل لنقل الطلاب والموظفين

عصام البديوي، محافظ
عصام البديوي، محافظ المنيا
المنيا ـ على حسين
dostor.org/2129382

قال عصام البديوي، محافظ المنيا، إنه سيتم التواصل مع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، للتفاهم حول إعادة مواعيد قطاري الصحافة و714، كما كانت من قبل كحل جزئي لمشكلة تأخر الطلاب والموظفين التي ترتبت على قيام هيئة السكة الحديد بترشيد مؤقت لعدد محدود من الرحلات، بهدف تكثيف أعمال الصيانة للجرارات والعربات والسكك الحديدية وتطوير المزلقانات، مما أدى إلى إلغاء رحلات ثلاثة قطارات من فئة المميز، وشهدت محطات السكة الحديد تكدسًا شديدًا في معظم مراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، بحضور النواب أحمد شمردن، أحمد شعراوي، حمادة على محمود، أشرف شوقي، سيد أبو بريدعة، وعدد من الجهات المعنية مثل المرور والنقل الجماعي والمواقف وممثلين لجامعة المنيا؛ حيث ناقش المحافظ مع الحضور، عدد من الحلول والبدائل لبحث الأزمة الخاصة بإلغاء عدد من خطوط القطارات، خاصة مع اقتراب اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

وأعلن المحافظ أنه سيتم التواصل مع الدكتور جمال أبو المجد، رئيس الجامعة، لبحث تأخير مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمدة ساعة، مراعاة لتغيير مواعيد القطارات، موجهًا إدارتي المرور والنقل الجماعي بالتواصل مع عدد من الشركات العاملة في مجال النقل للتعاقد معها على مجموعة من الأتوبيسات لتغطية المراكز والتنسيق، لبحث منح تراخيص لمدة شهرين لسيارات القرى للسماح لها للنقل إلى المنيا.

محافظ المنيا يبحث مع النواب توفير بدائل لنقل الطلاب والموظفين
محافظ المنيا يبحث مع النواب توفير بدائل لنقل الطلاب والموظفين
محافظ المنيا يبحث مع النواب توفير بدائل لنقل الطلاب والموظفين
محافظ المنيا يبحث مع النواب توفير بدائل لنقل الطلاب والموظفين
الآن

وزير المالية: لأول مرة إيراداتنا أكبر من مصروفاتنا

وزير العدل: خطوات جدية من الدولة لجذب المستثمرين

رسالة من «بوتين» للمشاركين في القمة العربية بالسعودية

بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة «الموازنة» و«مد الطوارئ»

الأكثر قراءة

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

حريق هائل يلتهم كنيسة الشهداء بدير كينج مريوط (صور)

رسالة من «بوتين» للمشاركين في القمة العربية بالسعودية

جهاز المنتخب يكذّب الزمالك: الشناوي خارج المونديال

ألبومات الصور

بالصور.. إزالة حالتى تعدٍ على 360 مترًا فى دمياط

حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بسفاجا

مطروح تنهي مشروعات المرحلة الثالثة من الخطة الاستثمارية

«الغرب فشل فى كسر عزيمتنا».. سوريون يتحدون «ترامب» بالاحتفالات

نجم الساعة

محمد فودة يكتب: «غلطة الشاطرة».. كيف أخطأت وزيرة الثقافة في اختيار محمد حفظي رئيسًا لـ«القاهرة السينمائي»؟

الأكثر قراءة

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

حريق هائل يلتهم كنيسة الشهداء بدير كينج مريوط (صور)

رسالة من «بوتين» للمشاركين في القمة العربية بالسعودية

جهاز المنتخب يكذّب الزمالك: الشناوي خارج المونديال

كشكول

مدير مدرسة السعيدية: الرافضون لنظام الثانوية الجديد "عقليات قديمة"

7 شروط لدخول اختبارات التقدم للجان النظام والمراقبة بالثانوية الأزهرية

الإٍسكندرية الأزهرية تنظم ندوة "نحو عقول محصنة" بميامي

فتح باب الاختبارات للتقدم للجنة النظام والمراقبة بالثانوية الأزهرية

"الرشيدي": أرقام كودية لكل مدرسة لكشف التسريبات وحالات الغش

الأمصار

بالصور| «إثراء».. تحفة معمارية تحتضن القمة العربية الـ 29

قمة الظهران تناقش ملفات سوريا واليمن والتدخلات الإيرانية في المنطقة

وصول الرئيس اللبناني العماد عون الى مقر القمة

خادم الحرمين الشريفين يستقبل قادة ورؤساء الوفود العربية إلى مقر انعقاد القمة.

وصول الرئيس الموريتاني الى مقر القمة العربية

ads
منوعات

8 رياضات يمارسها الأغنياء فقط

فيديوجراف.. «ارتفاع درجة الحرارة وقصف جبهة هاري كين» أبرز أخبار اليوم

علماء فضاء: 17 ألف كويكب تمثل خطورة على الأرض

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك