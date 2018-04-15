«البيئة» تنفذ سلسلة ندوات لرفع الوعي بالمحافظات

أوضح محمد شهاب عبدالوهاب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أنه في إطار خطة الجهاز لرفع الوعي البيئي بين كافة شرائح وطبقات المجتمع، نفذت الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية أسبوعا بيئيا من الأنشطة التي تهدف إلي رفع الوعي البيئي بعدد من المدارس في مناطق الشرابية وحلوان والسلام.



وتم خلال هذا الأسبوع تنفيذ سلسلة من الندوات بعنوان سلوكيات مرفوضة والبيئة بين الواقع والمأمول وتنفيذ ندوة أخرى عن السلوكيات البيئية الخاطئة.



تناولت الندوات عددا من الموضوعات منها التوعية بترشيد استهلاك المياه والمحافظة علي الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى التعريف بيوم الأرض وأهمية الحفاظ علي هذا الكوكب. كما تم تنفيذ ورشة عمل عن أهمية تدوير المخلفات.



كما نفذ الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر عدد من الندوات والرحلات للتعرف علي التنوع البيولوجي وذلك في إطار التوعية بمؤتمر التنوع البيولوجي المزمع عقده في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.



كما نظم فرع الفيوم ندوتين بقرية ترسا مركز سنورس، الأولى بعنوان التنوع البيولوجي بالمحميات الطبيعية، والثانية بعنوان أهمية التدوير للحفاظ علي البيئة كمجتمع نظيف واستغلال المخلفات المنزلية الاستخدام الأمثل.



وفي إطار استكمال فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب والذي تشارك فيه وزارة البيئة للعام الثاني علي التوالي،تم عقد اجتماع تنسيقي لدراسة سبل التعاون مع مسئول اتفاقية الأطراف في وزارة البيئة التونسية للتوعية بالمؤتمر الدولي للتنوع البيولوجي، كما تم عقد لقاءات جانبية مع الجانب السعودي لدراسة سبل التعاون في مجالات التوعية المختلفة، بالإضافة إلى عقد ثلاث ورش عمل فن الكولاج وتدوير المخلفات الخشبية.



واختتمت الفعاليات بورشة عمل تشاركية بين مصر وتونس بحضور الفنان والمخرج التونسي منير العرجي في مجال تدوير المخلفات والتعرف علي المشكلات البيئية المحيطة وكيفية التوصل إلى الحلول المنطقية.